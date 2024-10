Photoshop Elements 2025 gibt's nur noch mit 3-Jahres-Lizenz

Grafikspezialist Adobe hat einen neuen Weg gefunden, um den Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen. Bei der jüngsten Version von Photoshop Elements werden die Funktionen nach drei Jahren automatisch deaktiviert, so ein Bericht von "Winfuture". Die jüngste Ausführung Photoshop Elements 2025 kann wie bisher mit einer einmaligen Kauflizenz ohne monatliche Kosten erworben werden, doch ist nach drei Jahren aus die Maus und die Bearbeitungsfunktionen sind nicht mehr nutzbar.Auf der Website heisst es dazu bei Adobe : "Die Lizenz ist 3 Jahre gültig. Es fallen keine monatlichen oder jährlichen Abo-Gebühren an. Die Lizenz läuft 3 Jahre nach Aktivierung ab und ist nicht verlängerbar. Der Editor ist anschließend nicht mehr verfügbar, der Organizer kann zeitlich unbeschränkt weiter genutzt werden."Doch damit nicht genug: Während man in der Vergangenheit Photoshop Elements während 30 Tagen als Testversion nutzen konnte, wurde diese Frist nun auf sieben Tage verkürzt. Wer sich zum Kauf für die 3-Jahreslizenz von Photoshop Elements entschliesst, bezahlt hierzulande knapp 100 Franken. (rd)