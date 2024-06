Adobe integriert KI-Bildgenerierung in Acrobat

Der bekannte PDF-Editor Acrobat wird demnächst durch KI-gestützte Bildgenerierung ergänzt. Bereits ab dem 18. Juni 2024 sollen Acrobat-User in der Lage sein, per Tetxtprompt KI-generierte Bilder in PDF-Dokumente einzufügen. Dahinter steckt namentlich das Firefly-Image-3-Modell von Adobe Nutzer können die Firefly-Bildgenerierung über die neue Funktion "Bild generieren" anstossen. Damit lassen sich auch die Grösse und der Stil bereits generierter KI-Bilder anpassen. Darüber hinaus bringt eine weitere Funktion namens "Bild bearbeiten" von Photoshop bekannte Bearbeitungstools wie generatives Füllen, Hintergrund entfernen oder Objekt entfernen zu Acrobat.Der zusätzlich kostenpflichtige Acrobat AI Assistant erhält zudem weitere neue Funktionen, darunter eine Suchfunktion, um bestimmte Themen und Trends aus einer Reihe verschiedener Dokumente und Quellen zu finden, die per Drag & Drop in den Assistenten gezogen werden (siehe Bild). Zitate aus diesen Quellen lassen sich dann inklusive Quellenangabe ins PDF-Dokument einfügen. Eine weitere Assistant-Neuerung ist die Zusammenfassung von Meetings mit Hauptthemen und Aktionspunkten. Vom 18. bis 28. Juni 2024 kann man Acrobat AI Assistant gratis ausprobieren, danach ist ein Abo fällig. (ubi)