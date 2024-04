Photoshop-KI Firefly bekommt Text-zu-Bild-Funktion

Die Generative KI für Adobe Photoshop namens Firefly bekommt in der aktuellen Beta-Version ein grösseres Update. Mitunter gibt’s für das beliebte Bildbearbeitungs-Tool nun einen Text-zu-Bild-Generator, der die Erstellung vollkommen neuer Inhalte via Textprompt ermöglicht. Erstmals vorgestellt wurde das Feature bereits im Rahmen der Adobe Max im Oktober 2023 ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Mit der Text-zu-Bild-Funktion können laut Adobe in kurzer Zeit viele neue Ideen generiert und durchgespielt werden. Weiter wird die automatische Bildgenerierung auch auf das bereits verfügbare Feature "Generatives Füllen" ausgeweitet: Hierbei kann neu ein Referenzbild hochgeladen werden, an dem sich der neu generierte Inhalt dann orientiert. Weiter gibt’s eine neue Funktion, mit der Hintergründe generiert werden können. Auch diese werden anhand eines Textprompts erstellt und berücksichtigen verschiedene Faktoren wie Schattenwurf und Perspektive des freigestellten Objekts, welches in eine neue Szenerie versetzt werden soll.Zugang zum Beta-Channel für die Adobe-Anwendungen, mehr Infos zur Teilnahme am Beta-Programm und den Möglichkeiten für Feedback an Adobe finden sich hier. (win)