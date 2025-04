Adobe Firefly Model 4 und weitere Innovationen

An der Kreativkonferenz Max London hat Adobe verschiedene Neuerungen präsentiert, darunter Updates für alle Creative-Cloud-Applikationen und Adobe Express. Eine der Hauptattraktionen waren die neuen Firefly Image Models 4 und 4 Ultra. Firefly 4 sei das bisher schnellste Firefly-Modell, liefere lebensechte Bildqualität und biete deutlich mehr kreative Kontrolle. Ausserdem kann Firefly 4 Bilder in einer Auflösung bis zu 2k generieren. Kreativprofis können so ohne Qualitätseibusse Bilder mit grösserer Präzision zuschneiden, neu zusammensetzen und in grösseren Formaten drucken.Neu ist zudem das Firefly Video Model allgemein verfügbar. Adobe bezeichnet es als das erste Intellectual-Property-freundliche produktionsfähige Video-Modell der Branche. Das Firefly Video Model ermöglicht das Erstellen von 1080p-Videoclips aus Prompts oder Bildern und die Feinabstimmung der Videos mit detaillierten Kameraeinstellungen. Das Modell werde bereits von vielen Marken mit Begeisterung für die Erstellung von Videoinhalten verwendet. Weiter wird jetzt eine neue Text-zu-Vektorgrafik-Funktion auf Basis des Adobe Vector Model allgemein verfügbar. Damit lassen sich vollständig editierbare vektorbasierte Grafiken mithilfe von einfachen, in Alltagssprache geschriebenen Prompts erstellen.Ebenfalls neu: die Firefly Web App bietet jetzt die Möglichkeit, mit verschiedenen KI-Modellen zu experimentieren, die von Partnern stammen. Zu Beginn stehen die Bildgeneratoren von OpenAI, Imagen 3, Veo 2 von Google und Flux 1.1 Pro zur Verfügung. In den kommenden Monaten sollen weitere Modelle von zusätzlichen Partnern folgen. Und für die Integration der KI-Innovationen von Adobe in die Produktionsprozesse der Content Creation hat der Hersteller die Firefly Services freigegeben, eine Sammlung von generativen KI- und Kreativ-APIs. Dazu gehören die Text-to-Video-API, die Image-to-Video-API und die Avatar-API.In der öffentlichen Beta der Firefly Web App sind zudem die neuen Firefly Boards verfügbar. Dabei handelt es sich um eine KI-gestützte Oberfläche für die Ideenfindung mit Hilfe von Moodboards, Storyboards oder anderen kreativen Konzepten. Damit soll das Brainstorming unterstützt werden, unter anderem durch die schnelle Iteration von hunderten Varianten gleichzeitig, sowie die Zusammenarbeit im Team. (ubi)