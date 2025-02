Adobe lanciert Firefly App

Adobe hat die neue Firefly App präsentiert, die diverse generative KI-Funktionen vereint. Der Hersteller beschreibt sie als professionelle All-in-One-Lösung, um Bilder, Videos sowie Vektoren zu gestalten. Generiert werden die Inhalte durch Prompts in Form von Text oder Bildern. Adobe weist daraufhin, dass sich die Video-Generierung noch im Beta-Stadium befindet. Neu und ebenfalls im Beta-Stadium ist die Szene-zu-Bild-Funktion. Dabei handelt es sich um ein Feature, mit dem 3D-Skizzen in professionelle Bilder umgewandelt werden können. Ein weiteres neues Feature der App ist die Audio-Übersetzung. Damit können gesprochene Dialoge in über 20 verschiedene Sprachen übersetzt werden, wobei Adobe authentische Stimmen verspricht.Im Zuge des Launchs präsentiert der Hersteller ausserdem die beiden neuen Firefly-Tarife Standard und Pro. Beide Tarife bieten den Usern unbegrenzten Zugriff auf die Bild- und Vektorfunktionen von Firefly, während die Kapazität für die neuen Video- und Audiofunktionen limitiert sind. Der Firefly Standard-Tarif (10,80 Franken monatlich) ermöglicht den Zugriff auf 2000 Video-/Audio-Credits pro Monat, womit bis zu 20 fünfsekündige 1080p-Videos generiert werden können. Der Firefly Pro-Tarif (32,45 Franken monatlich) ermöglicht den Zugriff auf 7000 Video-/Audio-Credits pro Monat, womit bis zu 70 fünfsekündige 1080p-Videos generiert werden können. Bei den genannten Tarifen handelt es sich um Einführungspreise, die bis zum 15. März Gültigkeit haben. Darüber hinaus stellt Adobe ein neues Firefly-Premium-Abo für professionelle Nutzer, die regelmässig Videoinhalte erstellen, in Aussicht, das noch mehr Audio- und Videokapazitäten bietet. (dok)