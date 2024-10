Adobe Firefly kann nun auch Videos kreieren

Adobe hat die Beta-Version der Generate Video Funktion in der Firefly Web-App sowie in Premiere Pro vorgestellt, wie das Unternehmen in seinem Blog schreibt . Bereits im September wurde das Modell einem kleinen Kreis der Community zugänglich gemacht, diese Erkenntnisse sind nun in die Beta geflossen. Die KI ist in der Lage, anhand von Prompts kurze Clips zu erstellen. Dabei nimmt die Software nicht nur visuelle Anweisungen entgegen, sondern auch technische, um etwa Color Gradings oder Objektive zu simulieren. Von fotorealistischen Clips bis hin zu fantasievollen, animierten Kurzvideos ist alles möglich, wie die von Adobe gezeigten Beispiele (siehe Bildergalerie) eindrucksvoll unterstreichen.Die KI kann aber nicht nur neues Material generieren, sondern auch bestehendes Videomaterial aufwerten. So kann sowohl die gezeigte Handlung im bestehenden Clip angepasst oder es kann ein Spezialeffekt angewandt werden. Um bestmöglichste Ergebnisse zu erzielen, weist Adobe die User an, so präzise Eingaben wie möglich zu verwenden. Um die Beta zu testen, ist es erforderlich, sich in die Warteliste von Adobe eintragen zu lassen. Bis wann die Features auch auf Deutsch verfügbar sind, erwähnt Adobe bis dato nichts. (dok)