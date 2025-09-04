ChatGPT-Projekte jetzt auch für Gratisnutzer

OpenAI macht Projekte für alle Nutzerstufen verfügbar und erweitert sie um höhere Upload-Kontingente, anpassbare Farben/Icons und feinere Memory-Kontrollen.
Projekte bringen getrennte Arbeitsbereiche in ChatGPT, in denen sich Chats und Dateien bündeln, die Darstellung anpassen und der gespeicherte Kontext je Projekt steuern lässt. OpenAI nennt
dafür drei Erweiterungen: grössere Upload-Kontingente, mehr visuelle Anpassungen und feinere Kontrolle darüber, welcher Kontext pro Projekt erhalten bleibt.
Konkret können pro Projekt bis zu 5 Dateien (Free), 25 Dateien (Plus) und 40 Dateien (Pro/Business/Enterprise) hinterlegt werden. Zusätzlich lassen sich Farbe und Icon eines Projekts festlegen. Die projektspezifischen Speichereinstellungen erlauben laut OpenAI einen individuelleren Kontext je Arbeitsbereich, sodass Antworten sich auf den gewünschten Projektkontext beziehen.
Zum Rollout sagt OpenAI
, Projekte seien bereits im Web und auf Android nutzbar. Die iOS-Version werde in den kommenden Tagen nachgereicht.
(dow)