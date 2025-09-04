cnt
ChatGPT-Projekte jetzt auch für Gratisnutzer
Quelle: OpenAI

ChatGPT-Projekte jetzt auch für Gratisnutzer

OpenAI schaltet die Projekte-Funktion für kostenlose Accounts frei und ergänzt sie um grössere Datei-Limits, Farb- und Symbolwahl sowie projektspezifische Speicher-einstellungen.
4. September 2025

     

OpenAI macht Projekte für alle Nutzerstufen verfügbar und erweitert sie um höhere Upload-Kontingente, anpassbare Farben/Icons und feinere Memory-Kontrollen.

Projekte bringen getrennte Arbeitsbereiche in ChatGPT, in denen sich Chats und Dateien bündeln, die Darstellung anpassen und der gespeicherte Kontext je Projekt steuern lässt. OpenAI nennt dafür drei Erweiterungen: grössere Upload-Kontingente, mehr visuelle Anpassungen und feinere Kontrolle darüber, welcher Kontext pro Projekt erhalten bleibt.


Konkret können pro Projekt bis zu 5 Dateien (Free), 25 Dateien (Plus) und 40 Dateien (Pro/Business/Enterprise) hinterlegt werden. Zusätzlich lassen sich Farbe und Icon eines Projekts festlegen. Die projektspezifischen Speicher­einstellungen erlauben laut OpenAI einen individuelleren Kontext je Arbeitsbereich, sodass Antworten sich auf den gewünschten Projektkontext beziehen.

Zum Rollout sagt OpenAI, Projekte seien bereits im Web und auf Android nutzbar. Die iOS-Version werde in den kommenden Tagen nachgereicht. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

OpenAI führt Elternkontrolle für ChatGPT ein

 3. September 2025 - OpenAI führt demnächst eine Elternkontrollfunktion für ChatGPT ein. Eltern erhalten damit die Möglichkeit, das Nutzerverhalten ihrer jugendlichen Kinder zu begleiten.

OpenAI spielt mit der Idee, ChatGPT mit Werbung zu versehen

 17. August 2025 - OpenAI schreibt mit ChatGPT nach wie vor tiefrote Zahlen. Laut ChatGPT-Chef Nick Turley schliesst das Management nicht aus, die Einnahmen mit Werbeeinblendungen zu optimieren.

OpenAI gibt Usern Modellauswahl zurück

 14. August 2025 - Nachdem GPT-5 ohne die Möglichkeit, ein bestimmtes Modell auszuwählen, gestartet ist, implementiert OpenAI nun doch ein Dropdown mit genau dem: Einer Modellauswahl. Das Unternehmen möchte somit mehr auf die Userbedürfnisse eingehen.


