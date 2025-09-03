OpenAI führt Elternkontrolle für ChatGPT ein

OpenAI
plant, Elternkontrollen für die Nutzung von ChatGPT durch Jugendliche einzuführen. Die Massnahme soll Eltern mehr Kontrolle bieten, wenn ihre Kinder mit dem KI-System interagieren.
Eltern können künftig ihr Konto mit jenem ihres jugendlichen Kindes (ab 13 Jahren) verknüpfen. Die Verknüpfung erfolgt über eine E-Mail-Einladung. Danach lassen sich bestimmte Funktionen verwalten, etwa die Deaktivierung des Chatverlaufs und Speicherfunktionen. Zudem werden altersgerechte Verhaltensregeln des Modells standardmässig aktiviert, so OpenAI
. Ein weiteres zentrales Element soll zudem eine Benachrichtigungsfunktion bilden: Sollte das System Anzeichen einer akuten psychischen Belastung bei Jugendlichen erkennen, erhalten die Eltern eine entsprechende Meldung.
Die Einführung der Elternkontrolle ist im Laufe des kommenden Monats geplant.
(mw)