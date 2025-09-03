cnt
OpenAI führt Elternkontrolle für ChatGPT ein
Quelle: OpenAI

OpenAI führt Elternkontrolle für ChatGPT ein

OpenAI führt demnächst eine Elternkontrollfunktion für ChatGPT ein. Eltern erhalten damit die Möglichkeit, das Nutzerverhalten ihrer jugendlichen Kinder zu begleiten.
3. September 2025

     

OpenAI plant, Elternkontrollen für die Nutzung von ChatGPT durch Jugendliche einzuführen. Die Massnahme soll Eltern mehr Kontrolle bieten, wenn ihre Kinder mit dem KI-System interagieren.

Eltern können künftig ihr Konto mit jenem ihres jugendlichen Kindes (ab 13 Jahren) verknüpfen. Die Verknüpfung erfolgt über eine E-Mail-Einladung. Danach lassen sich bestimmte Funktionen verwalten, etwa die Deaktivierung des Chatverlaufs und Speicherfunktionen. Zudem werden altersgerechte Verhaltensregeln des Modells standardmässig aktiviert, so OpenAI. Ein weiteres zentrales Element soll zudem eine Benachrichtigungsfunktion bilden: Sollte das System Anzeichen einer akuten psychischen Belastung bei Jugendlichen erkennen, erhalten die Eltern eine entsprechende Meldung.


Die Einführung der Elternkontrolle ist im Laufe des kommenden Monats geplant. (mw)


