Microsoft behebt Copilot-Deinstallationsbug

Kürzlich hat Microsoft mit dem März-Patch Copilot versehentlich selber deinstalliert ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Der Konzern versprach, an einer Lösung zu arbeiten, die nicht lange auf sich warten liess: Gemäss dem Support-Eintrag ist unter Known Issues zu lesen, dass der Fehler behoben worden sei und die betroffenen Geräte in den ursprünglichen Zustand versetzt werden, sprich: Copilot wird wieder standardmässig installiert sein. Alternativ kann die App, wie schon beim empfohlenen Workaround von Microsoft , auch per Neuinstallation vom Microsoft Store reinstalliert werden.Eine Begründung, wie es zum fehlerhaften Update gekommen ist, liefert Microsoft nicht. Auf "Reddit" beispielsweise amüsieren sich die User darüber, dass die fehlerhafte Deinstallation kein Bug, sondern ein Feature des Updates gewesen sein. Andere frotzeln, dass die KI sich für das Richtige entschieden habe, indem sie sich deinstalliert habe. (dok)