Sprachbefehle in Windows 11 werden benutzerfreundlicher

Microsoft rollt den neuen Windows 11 Insider Preview Build 26120.3576 (KB5053650) für die Dev und Beta Channels aus. Dieser kommt mit einer Reihe kleinerer Verbesserungen, hervor sticht vor allem eine Anpassung an den Voice Access Commands, also der Sprachsteuerung bei Copilot+ PCs.So soll Windows 11 neu auch Befehle verstehen, die nicht in der perfekten Syntax daherkommen. Bisher wurde beispielsweise eine ausformulierte Bitte ein Programm zu öffnen (Beispiel von Microsoft : "Can you Open Edge application" statt "Open Edge") von Windows Copilot nicht verstanden. Dies sei zuweilen frustrieren gewesen, neu sollten auch nicht streng nach Vorgaben formulierte Befehle funktionieren. Und falls die KI den Wunsch des Nutzers nach wie vor nicht verstehen sollte, werden am oberen Bildschirmrand entsprechende Vorschläge für den gewünschten Befehl gemacht (siehe Bild unten).Weitere, kleinere Anpassungen sind etwa der Support für chinesische Sprachbefehle, Fixes für Crashes im Login Screen, Fehler bei der Speicherung von Recall-Screenshots und Darstellungsprobleme.Der ganze Changelog ist hier zu finden. (win)