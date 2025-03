März-Update für Windows deinstalliert Copilot

Das jüngste Windows-Update für den Monat März, das Microsoft vergangene Woche veröffentlicht hat, hat wie üblich nicht nur Probleme gelöst, sondern auch neue geschaffen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun ist ein weiterer Bug im Zusammenhang mit dem März-Update bekannt geworden, den Microsoft inzwischen bestätigt hat . Und zwar kann es auf gewissen Rechner vorkommen, dass nach dem Update die Copilot-App verschwunden ist. Das hat insofern einen gewissen Unterhaltungswert, als dass Microsoft aktuell grosse Anstrengungen unternimmt, die User zur Nutzung seines KI-Tools zu bewegen und diese pusht, wo immer es geht. Nun aber wird die App unbeabsichtigt deinstalliert und von der Task-Leiste entfernt.Weshalb das passiert, ist unklar. Microsoft erklärt, an einer Lösung zu arbeiten. Als Workaround wird betroffenen Nutzern empfohlen, die App aus dem Microsoft Store neu herunterzuladen und sie dann manuell an der Taskleiste festzupinnen. Nicht vom Bug betroffen ist die App Microsoft 365 Copilot. (mw)