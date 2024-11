110 Millionen verkaufte Artikel: Ricardo wird 25

Die Online-Auktions-Plattform Ricardo.ch feiert ihren 25. Geburtstag und präsentiert zu dieser Gelegenheit einige Kennzahlen aus den letzten Jahrzehnten. So haben laut eigenen Angaben seit der Gründung im Jahr 1999 110 Millionen Artikel über die Plattform den Besitzer gewechselt. Und Stand heute sind auf Ricardo 3,3 Millionen Angebote offen, täglich werden fast 20'000 Artikel verkauft. Dies entspricht einem Durchschnitt von einem Verkauf alle fünf Sekunden. Der Anteil der Second-Hand-Produkte sei über die Jahre ausserdem stetig gestiegen und beträgt heute 71 Prozent.Den hohen und weiter steigenden Anteil von Gebrauchtware nutzt Ricardo denn auch gerne, um den eigenen Fokus auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft zu betonen. Man habe über die Jahre immer wieder "in neue Technologien" investiert, um die Kreislaufwirtschaft zu stärken, wie es da vollmundig heisst. Gemeint ist damit etwa die Ricardo App oder der neue KI-Bot ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Zum Jubiläum werden ab sofort Unikate aus dem Besitz von Schweizer Prominenz versteigert, der Erlös soll wohltätigen Zwecken zugeführt werden. (win)