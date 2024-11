Ricardo AI kommt aufs Smartphone

Unter dem Namen Ricardo AI hat die Schweizer Verkaufs- und Auktionsplattform Ricardo im Sommer ihren Usern diverse KI-basierte Tools zur Verfügung gestellt, die sowohl den Kauf- als auch Verkaufsprozess erleichtern sollen. Nun wird die KI auch in die Smartphone-Apps von Ricardo für iOS und Android sowie in die mobile Browser-Version integriert. Wer nach bestimmten Produkten sucht, kann mit Ricardo AI beispielsweise ein Bild hochladen und die KI schlägt ähnliche Produkte vor. Auch können Nutzer in einem Angebot auf die AI-Schaltfläche klicken, um zu vergleichbaren Artikeln zu gelangen.Wer etwas verkauft, kann den Prozess ebenfalls mit einem Produktbild starten. Die KI erstellt basierend auf dem Foto einen Angebotstitel und eine Beschreibung. Darüber hinaus sucht der virtuelle Assistent im Hintergrund nach vergleichbaren Angeboten auf der Plattform und schlägt anhand der Ergebnisse einen realistischen Preisrahmen vor. Wie es in der Mitteilung abschliessend heisst, arbeitet Ricardo bereits an weiteren KI-basierten Funktionen, um das User-Erlebnis weiter zu verbessern. (dok)