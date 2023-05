Ricardo schiesst Einstell-Tool RicardoAssistent ab

11. Mai 2023 - Im Zuge der Weiterentwicklung der Plattform schaltet Ricardo das Einstell-Tool RicardoAssistent ab. Als Ersatz gibt es ein neues Einstell-Tool für Mehrfachangebote, auf welches die Händler derzeit migriert werden.

Der Online-Marktplatz Ricardo.ch gibt eine für manche Händler einschneidende Änderung bekannt: Es ist laut dem Unternehmen geplant, das Einstell-Tool RicardoAssistent am 15. Juni abzuschalten. Ersetzt wird es mit dem Einstell-Tool für Mehrfachangebote. Die Gründe für die Abschaltung sind laut Ricardo in nicht mehr erfüllten Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu suchen. Auf Anfrage äussert sich der Marktplatz wie folgt: "Der RicardoAssistent basierte auf einer älteren Plattform-Lösung von Ricardo. Ricardo wurde parallel dazu schrittweise durch eine neuere technische Basis abgelöst, die nicht nur moderner ist, sondern auch neuesten Sicherheitsstandards entspricht." Der Aufwand, RicardoAssistent mit der neuen Codebasis der Plattform kompatibel zu halten, sei unverhältnismässig hoch, wie es weiter heisst. Auch biete das neue Tool mehr Möglichkeiten wie etwa die automatische Erkennung von Produkttypen und Kategorien.

Die Migration auf das Einstell-Tool für Mehrfachangebote sei bereits bei rund der Hälfte der Händler erfolgt und erfolgreich verlaufen, so Ricardo. Beim Übertragen der Inserate ins neue Tool handle es sich um eine "Ein-Button-Lösung". Eine entsprechende Hilfe-Seite mit FAQs und einer Wegleitung zur Migration findet sich an dieser Stelle . Aus dieser geht auch hervor, dass die Aktion wohl nicht für alle Händler mit einem Klick erledigt sein dürfte: So werden etwa geplante Angebote und aktuelle Angebote mit Geboten nicht automatisch aktualisiert. Weiter werden in RicardoAssistent erstellte Entwürfe, Vorlagen, das Archiv, der Papierkorb und ungültige Angebote bei der Migration automatisch gelöscht. (win)