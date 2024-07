Ricardo-Mutterhaus SMG übernimmt Moneyland.ch

Die SMG Swiss Marketplace Group gibt die Übernahme von Moneyland.ch bekannt. Damit wird der Vergleichsdienst Teil der Geschäftseinheit Finance & Insurance der Gruppe, zu welcher auch Financescout24 gehört. Bekannt ist die SMG seit ihrer Gründung 2021 vor allem, weil sie fast sämtliche relevanten Schweizer Online-Marktplätze und Immobilienplattformen (Autoscout24, Ricardo.ch , Tutti, Homegate etc.) unter einem Dach vereint.Moneyland.ch ergänze das Angebot des Geschäftsbereichs Finance & Insurance nun ideal, so die SMG, und Moneyland.ch-Geschäftsführer Benjamin Manz freut sich besonders auf die Zusammenarbeit mit Financescout24. Die Plattform und das Moneyland.ch-Team sollen eigenständig bestehen bleiben, auch Manz bleibt weiter als Geschäftsführer tätig. Weiter wird betont, dass die Unabhängigkeit und Neutralität von Moneyland.ch vollständig erhalten bleiben soll: "Entscheidungsprozesse und redaktionellen Richtlinien bleiben unverändert, um sicherzustellen, dass die Vergleiche weiterhin neutral und unabhängig bleiben", wie es in der Mitteilung heisst.