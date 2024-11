ChatGPT-App für Windows und MacOS aufgefrischt

Kaum einen Monat ist es her, seit OpenAI eine ChatGPT-Desktop-App in Form einer Preview angekündigt hat. Jetzt hat der KI-Spezialist die App in einer neuen Version veröffentlicht, die anders als die damalige Preview nicht nur der zahlenden Klientel vorbehalten ist, sondern von jedermann genutzt werden kann. Wie den Release Notes zu entnehmen ist, lassen sich neu Screenshots in einen Chat einbinden, die Schriftgrösse lässt sich anpassen und die App lässt sich neu über einen Shortcut starten. Bereits in früheren Updates wurde die App um Sprachsteuerung sowie eine Chat-History ergänzt, womit sich eine frühere Unterhaltung einfach fortsetzen lässt.Neben der Windows-Version hat auch die bereits früher freigegebene Version für die Mac-Plattform interessante Neuerungen erfahren. So vermag sich die ChatGPT-App mit Entwicklerwerkzeugen zu integrieren. Code kann hier direkt übernommen und analysiert werden, ohne dass derselbe manuell per Copy & Paste der App zugeführt werden muss. Um die Integration zu nutzen, wird derzeit allerdings (noch) eine kostenpflichtige Plus-Lizenz vorausgesetzte.Die Windows-App steht via Microsoft Store zum Download zur Verfügung, während die MacOS-Variante direkt auf der ChatGPT-Site angeboten wird. (rd)