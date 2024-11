OpenAI erwirbt Chat.com für achtstelligen Betrag

Der Zugriff auf ChatGPT funktioniert neu über die Domain www.chat.com . Die Ankündigung dieser Domain geschah in Form eines simplen Posts auf X von OpenAI-CEO Sam Altman, der nichts Weiteres als die neue URL enthielt. Ebenfalls auf X findet sich ein Statement des Vorbesitzers Dharmesh Shah, seines Zeichens Co-Founder von Hubspot. Shah schreibt , dass er die Domain Anfang des Jahres für 15,5 Millionen Dollar erworben hatte.Dazu, zu welchem Preis er die Domain an OpenAI verkauft hat, macht er zwar keine konkreten Angaben, er lässt jedoch durchblicken, dass er mit dem Geschäft einen Gewinn erzielt hat. Im Post schreibt er, dass er üblicherweise nicht mit Domains handle, doch wenn er dies tue, dann fast immer mit Gewinn. Ferner schreibt er, dass er sich schon immer Aktien von OpenAI gewünscht habe, was darauf schliessen lässt, dass das KI-Unternehmen ihn mit Aktien statt mit Cash bezahlt hat. (dok)