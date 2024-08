OpenAI strebt Marktbewertung von 100 Milliarden Dollar an

OpenAI befindet sich derzeit in einer neuen Finanzierungsrunde und möchte eine Marktbewertung von über 100 Milliarden Dollar erzielen, wie "Bloomberg" berichtet . Ende des vergangenen Jahres betrug die Bewertung des Unternehmens noch 86 Milliarden Dollar. Unter anderem sind bislang Thrive Capital sowie Microsoft als Geldgeber mit an Bord, die übrigen Investoren sind noch nicht öffentlich durchgedrungen. Die Finanzierung befände sich noch in einer frühen Phase, heisst es im Bericht. Bislang konnte OpenAI hauptsächlich durch die Investitionen in Milliardenhöhe von Microsoft wachsen und neue Technologien entwickeln.Die neue Investitionsrunde ist notwendig, da das Unternehmen nach wie vor mehr Geld ausgibt als einnimmt. Es wird Medienberichten zufolge kolportiert, dass die Firma einen Jahresverlust von bis zu fünf Milliarden Dollar einfahren könnte. (dok)