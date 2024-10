Instagram richtet Videoqualität auf Anzahl Aufrufe aus

Aus Ressourcen-Spargründen passt Instagram die Wiedergabequalität von Videos an deren Erfolg an. Dies hat Instagram-Chef Adam Mosseri auf eine User-Anfrage quasi öffentlich eingeräumt. Ein Nutzer hat per Ask-Me-Anything (AMA) gefragt, wieso viele Videos auf der Plattform in schlechterer Qualität abgespielt werden als andere. Mosseri führte dazu aus, dass die Qualität, mit der Videos (z.B. Reel, Story usw.) auf Instagram angezeigt werden, von deren Performance abhängen könne. "Wenn zum Beispiel jemand nicht viel von deinem Video anschaut, kann Instagram die Qualität reduzieren." Im Allgemeinen wolle Instagram Videos in bestmöglicher Qualität präsentieren. Wenn aber ein Video lange Zeit nicht angeschaut werde, weil die meisten Abrufe am Anfang erfolgt seien, gehe Instagram zu einem Video von geringerer Qualität über."Wenn es dann aber wieder oft angeschaut wird, rendern wir das Video erneut in höherer Qualität." Ausserdem erklärte er, nachdem der User das Thema auf Threads angeschnitten hatte : "Es funktioniert auf einer aggregierten Ebene, nicht auf der Ebene des einzelnen Betrachters. Wir tendieren zu höherer Qualität (rechenintensivere Kodierung und teurerer Speicherplatz für grössere Dateien) für Cretaors, die mehr Aufrufe erzielen. Es ist kein binärer Schwellenwert, sondern eher eine gleitende Skala." (ubi)