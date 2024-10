Preview von Windows Admin Center 2410 verfügbar

Microsoft arbeitet daran, die Windows-Admin-Center-App zu überarbeiten. Dadurch sollen Administratoren Windows-PCs und -Services einfacher verwalten können. Jetzt ist eine neue Public Preview der App erschienen, die die Versionsbezeichnung 2410 trägt. Microsoft weist darauf hin, dass es sich um eine Vorschau handelt, die nicht in produktiven Umgebungen eingesetzt werden sollte. Ausserdem kann sie nicht neben einer bestehenden früheren Version installiert werden: "Sobald Sie diesen Build installiert und Ihre Benutzerdaten und Umgebungskonfigurationen migriert haben, können Sie nicht mehr zurück." Und: Für High-Availability-Setups ist die Preview nicht geeignet, HA wird weder von der aktuellen Backend-Implementation v2 noch von der Public Preview 2410 unterstützt.Im Gegensatz zur ersten Public Preview vom Juli 2024, die mit diversen neuen Features wie Support für .NET Core 8, einem neuen Installer und Änderungen an der Oberfläche aufwartete, bietet Version 2410 vor allem eine wichtige Neuerung, wie Microsoft in einem Techcommunity-Blogbeitrag ausführt: "Wir haben euer Feedback gehört und das Virtual Machine Tool (VM) verbessert. Unser Hauptziel ist es, die Liste der VMs so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. Um dies zu erleichtern, haben wir in der oberen rechten Ecke des Virtual Machine Tools einen Schalter hinzugefügt, mit dem man zwischen einem 'detaillierten' und einem 'einfachen' Modus wechseln kann." Im 'einfachen' Modus wird die Anzahl der Spalten in der Standardansicht reduziert, was Zeit sparen soll. Damit die VM-Liste so schnell wie möglich angezeigt wird, werden andere Operationen wie etwa der Cluster Node Check zudem neu erst danach ausgeführt. (ubi)