Microsoft kündet die Erscheinung von System Center 2025 an

Microsoft schreibt in seinem Blog, dass ab Herbst 2024 die neue Version System Center 2025 verfügbar sein wird. Alle betroffenen Produkte, namentlich VMM, DPM, SCOM, SM & SCO werden bis zum vierten Quartal des Jahres 2024 für System Center 2025 veröffentlicht werden. System Center 2025 wird ausserdem ab Tag eins von der Verfügbarkeit von Microsoft Server 2025 erhältlich sein. Darüber hinaus unterstützt das neue System Center auch die Verwaltung und Überwachung von Azure Stack HCI 23H2-Clustern mit VMM und SCOM 2025. Ebenfalls unterstützt werden gemäss Microsoft die jüngsten Linux-Distributionen.Microsoft beendet dafür die Unterstützung für die Azure Profiles-Funktion von VMM und System Center Service Provider Foundation (SPF) mit der neuen Version. Diese Dienste werden in den Arc-aktivierten VMM integriert. Während die neue Management-Lösung erst in einigen Monaten lanciert wird, bietet Microsoft Administratoren bereits jetzt die Möglichkeit, sich für eine Preview der neuen Versionen von VMM und DPM anzumelden. (dok)