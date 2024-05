Microsoft arbeitet an eigenem grossen KI-Sprachmodell

Microsoft arbeitet laut einem Bericht von "The Information" aktuell an einem eigenen grossen KI-Sprachmodell namens MAI-1. Geleitet wird die Entwicklung demnach von Mustafa Suleyman, renommierter KI-Experte und Gründer des KI-Pioniers Deepmind sowie des Startups Inflection AI. Suleyman wechselte erst im vergangenen März mit der Übernahme eines Grossteils des Inflection-Teams zu Microsoft Dennoch handelt es sich wohl um eine komplett neue Entwicklung. Und wie "The Information" unter Verweis auf Insiderquellen schreibt, soll MAI-1 deutlich grösser sein als die bisher von Microsoft trainierten kleinen Sprachmodelle wie beispielsweise Phi 3. Der Bericht spricht von rund 500 Milliarden Parametern. Zum Vergleich: OpenAIs GPT-4 verfügt über eine Billion Parameter, Phi-3 wiederum über 3,8 Milliarden. Allerdings ist der Betrieb eines grossen Sprachmodells auch entsprechend ressourcenhungrig.Microsoft könnte MAI-1 bereits auf seiner Entwicklerkonferenz Build Ende des Monats vorstellen. Bewährt sich das Sprachmodell, steht es nicht nur in Konkurrenz zu Anbietern wie Google und Anthropic, sondern auch zu OpenAI , in das Microsoft rund zehn Milliarden Dollar investiert hat. Mit einem eigenen grossen Sprachmodell würden sich die Redmonder aber deutlich unabhängiger von GPT-4 und allgemein im KI-Bereich positionieren. (sta)