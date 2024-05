GPT-4 Turbo mit Vision ab sofort in Azure OpenAI Service enthalten

Microsoft gibt via Blogpost bekannt, dass GPT-4 Turbo für Azure OpenAI Service ab sofort allgemein verfügbar ist. Wie die Redmonder schreiben, können Kunden das neue Modell "gpt-4-turbo-2024-04-09" verwenden, welches die bisherigen Modelle ersetzt. Es handelt sich um ein multimodales Modell, welches sowohl Text- als auch Bildeingaben verarbeiten kann, um einen Textoutput zu generieren.Einige Funktionen wie OCR (Optical Character Recognition), Object Grounding, Video-Prompts und "Azure OpenAI Service on your data with images", die bislang im öffentlichen Preview-Modell verfügbar waren, sind derzeit in der allgemein Version nicht abrufbar. Microsoft erklärt, dass nach Lösungen gesucht werde, wie diese Funktionen am besten integriert werden können. Microsoft fügt aber hinzu, dass das neue Modell für Kunden zeitnah um den JSON-Modus und Funktionsaufrufe für Inferenzanfragen mit Bildeingaben ergänzt werden wird.(dok)