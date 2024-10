Microsoft erweitert Passkey-Support in Windows 11

Windows 11 unterstützt gemäss einem Blog-Beitrag von Microsoft in naher Zukunft auch Passkeys von Drittanbietern mit Hilfe einer API. Um das zu ermöglichen, arbeiten die Redmonder mit 1Passwort sowie Bitwarden zusammen. Den Anwendern wird versprochen, dass sie auf Windows 11 denselben Passkey verwenden können, der zuvor auf einem mobilen Gerät erstellt worden ist. Zudem wurde Windows Hello diesbezüglich umgestaltet, um die Erstellung und die Speicherung von Passkeys einfacher und intuitiver zu machen.Sobald ein neuer Passkey erstellt wurde, kann er mit Windows Hello synchronisert werden, sodass er auf allen Geräten zur Verfügung steht. Die Passkeys werden mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. Microsoft schreibt, die Neuerungen seien ein grosser Schritt hin zu einer Zukunft von Windows 11 ohne Passwörter. Die angekündigten neuen Features werden in den kommenden Monaten den Windows Insidern zur Verfügung gestellt. (dok)