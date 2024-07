Microsoft bringt Recovery Tool für Crowdstrike-Opfer

Letzten Freitag gab kam es zum "grössten IT-Ausfall aller Zeiten", wie verschiedene Medien den Vorfall kommentierten. Grund war ein fehlerhaftes Update des Cybersecurity-Anbieters Crowdstrike ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Inzwischen wurde bekannt, dass rund 8,5 Millionen Windows-Rechner davon betroffen waren und beim Aufstarten nur einen Bluescreen zeigten. Laut Microsoft entspricht dies etwa einem Prozent aller Windows-Systeme.Crowdstrike hat mittlerweile ein neues Update veröffentlicht, das den Fehler beheben soll, aber nicht in allen Fällen automatisch verteilt wird. Manche betroffenen User mussten zuerst manuell in den Safe Mode booten und das fehlerhafte Update löschen, bevor die korrigierte Version aktiv werden konnte. Microsoft hat nun ein Recovery Tool veröffentlicht , das den mühsamen manuellen Prozess überflüssig macht. Das Tool erzeugt ein bootbares USB-Laufwerk auf einem USB-Stick, startet dann den Rechner via USB in die Windows-PE-Umgebung und löscht das problematische Crowdstrike-Update automatisch. Damit lässt sich der Umweg über den Safe Mode vermeiden. (ubi)