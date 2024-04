Deepl lanciert Schreibassistent Write Pro

Deepl wächst über seinen Übersetzungsdienst hinaus und nimmt mit dem Produkt Write Pro einen neuen Service ins Portfolio auf, der sich gemäss Mitteilung des Unternehmens vor allem an Geschäftskunden richtet. Write Pro überprüft in Echtzeit das Geschriebene auf orthografische und grammatikalische Fehler und schlägt zudem passendere oder stilistisch schönere Formulierungen vor. Wichtig: Write Pro unterstützt den Schreibprozess, generiert jedoch keine Texte auf Knopfdruck.Technisch arbeitet die Software mit dem hauseigenen LLM von Deepl , welches KI-Sprachtechnologie beherrschen soll. Das heisst, der Schreibassistent ist in der Lage, die Bedeutung einer Formulierung zu verstehen und aus dem Kontext heraus passende Alternativen vorzuschlagen. Benutzer können ausserdem den Stil wählen, sodass der Assistent noch gezielter Empfehlungen abgeben kann. Zur Wahl stehen die Schreibstile geschäftlich, akademisch, einfach und locker sowie die Tonalitäten freundlich, diplomatisch, souverän und enthusiastisch.Vorerst funktioniert der Schreibassistent auf Deutsch und Englisch, doch das Unternehmen plant, den Dienst auf weitere Sprachen auszuweiten. Deepl wirbt nebst den technischen Fähigkeiten auch mit der sicheren Datenverarbeitung. Der Schreibassistent arbeitet gemäss Deepl stets mit einer TLS-Verschlüsselung, ausserdem werden die Texte auf den Servern nach der Bearbeitung wieder gelöscht. Write Pro steht für eine begrenzte Zahl an Texten kostenlos zur Verfügung. Für den professionellen Einsatz ist jedoch ein Abo erforderlich, welches pro User und Monat 10 Euro kostet und jährlich abgerechnet wird. (dok)