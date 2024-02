Swisscom: 'Sustainability Software Radar' vergleicht Software-Lösungen

Swisscom und Atlantic Ventures haben am 13. Januar 2024 das soganannte Sustainability Software Radar veröffentlicht. Der 36-seitige Bericht analysiert die über 240 relevante Softwareanbieter und deren Lösungen, so Swisscom . Nebst Einblicken in die Marktentwicklungen und Lösungsanforderungen enthält der Sustainability Software Radar Tipps für die Planung eines ganzheitlichen Nachhaltigkeits- und Carbon-Managements, so Swisscom. Damit zielt der ESG-Manager und CIOs und möchte sie bei der Toolauswahll unterstützen.Der Schweizer Telko veröffentlicht den Sustainability Software Radar vor dem Hintergrund, dass grosse Schweizer Unternehmen seit Januar 2024 obligatorisch eine Klimaberichterstattung nach TCFD-Standard (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) veröffentlichen müssen. Dies betrifft Publikumsgesellschaften, Banken und Versicherungen, die mindestens 500 Mitarbeitende beschäftigen und eine Bilanzsumme über 20 Millionen Franken oder einem Umsatz von mehr als 40 Millionen Franken aufweisen. Die öffentliche Berichterstattung umfasst einerseits das finanzielle Risiko, das ein Unternehmen durch klimarelevante Tätigkeiten eingeht, andererseits muss offengelegt werden, welche Auswirkungen die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auf das Klima hat. Mehr dazu finden Sie in dieser Medienmitteilung des Bundes Nach Angaben von Swisscom betrifft dies mehr als 1700 in der Schweiz tätige Unternehmen. Diesen will der Telko Hand bieten, da es nicht so einfach ist, seine Treibhausgasemissionen datenbasiert zu erfassen, zu messen und zu reduzieren. Basis für ein datengestützes Nachhaltigkeits- und Carbon-Management ist eine Sustainability-Software - doch welche?Ergänzend zu den etablierten ESG-Softwareanbietern sowie globalen Software- und Cloud-Konzernen bieten auch Startups und junge Software-as-a-Service (SaaS)-Firmen Lösungen an. Über die Hälfte der untersuchten Anbieter wurden laut Swisscom nach 2015 gegründet und seien ein Innovationsmotor für cloud- und datenbasiertes Carbon Reporting und Sustainability Management.Der Nachhaltigkeits- und Carbon-Management-Bericht der Swisscom kann auf dieser Webseite als kostenloser Download-Link per E-Mail angefordert werden, einen Nachhaltigkeits-Check finden Sie über diesen Weblink Erst vergangenen Monat hat Swisscom KMU IT Solution , seine IT-Oursourcing-Lösung für kleine und mittlere Unternehmen, vorgestellt. (cma)