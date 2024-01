KMU IT Solution: Swisscom stellt IT-Komplettlösung für KMU vor

Mit KMU IT Solution bietet Swicsscom eine neue IT-Komplettlösung für KMU. "Kundinnen und Kunden profitieren von einem kompletten Outsourcing ihrer gesamten IT-Infrastruktur", schreibt der Telko in einer Mitteilung. Damit erhielten sie ein zuverlässiges, perfekt aufeinander abgestimmtes Gesamtpaket von IT-Service, Internet, Netzwerk und Telefonie.Der Service von Swisscom ist modular und lässt sich somit individuell auf die Kundenbedürfnisse anpassen. Falls später mehr Ressourcen und Leistungen benötigt werden, lässt sich die KMU IT Solution laut Communiqué "jederzeit" an die sich ändernden Bedürfnisse anpassen. Für die Beratung sollen lokale, regional verankerte IT-Partner zur Verfügung stehen und einen individuellen Service während Installation und Betrieb gewähren. Auch das Lieferanten- und Lizenz-Management wird übernommen. Swisscom verfügt über ISO-zertifizierte Rechenzentren.Zudem haben Kundinnen und Kunden Zugriff auf eine E-Learning-Plattform, um ihre Mitarbeitenden mittels zahlreicher Anleitungsvideos, Webinaren sowie Tipps & Tricks rund um Arbeitsplatzeffizienz und Microsoft 365 zu schulen. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Swisscom-Webseite hier gehts zum Factsheet."Sicherheit hat bei KMU IT Solution oberste Priorität", schreibt Swisscom . Die IT-Outsourcing-Lösung erfülle die höchsten Security-Standards, damit sensible KMU auch maximal geschützt und jederzeit verfügbar seien. Betriebssysteme, Hardware und Security werden "stets auf dem neusten Stand gehalten". Der Telko setzt auf ein automatisiertes Monitoring, das die IT-Infrastruktur rund um die Uhr überwacht. (cma)