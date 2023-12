Schweizer Provider stellen Website zum Testen der Internetqualität bereit

Das Bakom hat via Infomail die Verfügbarkeit eines neues Tools vermeldet, mit dem die Qualität des Internetzugangs zu Hause wie auch unterwegs getestet werden kann. Hinter dem Angebot, das unter www.networktest.ch bereit steht, stehen die grossen Schweizer Internetprovider – namentlich Salt Sunrise und Swisscom . Hintergrund: Sie müssen seit dem 1. Januar 2021 ihren Transparenz- und Informationspflichten nachkommen und dabei unter anderem über die Qualität der von ihnen angebotenen Zugangsdienste zum Internet informieren – was nun über das neue Angebot getan wird.Lässt man einen Test laufen, erhält man Informationen zur Down- und Upload-Geschwindigkeit oder zur Datenübertragungszeit (Ping), zur Signalstärke des Mobilfunknetzes sowie Informationen zum Provider. Ab Januar 2024 soll auch die Messung des Jitters (Laufzeitvarianz von Datenpaketen) und der Datenverlustrate angeboten werden. Zudem soll es möglich sein, die maximalen Übertragungsraten des gewählten Abonnements mit den gemessenen Werten zu vergleichen, so das Bakom.