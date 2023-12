Bing Search kriegt integrierten Internet-Speedtest

Microsofts Suchmaschine Bing kommt neu mit einem integrierten Internet-Geschwindigkeitstest, der weltweit verfügbar ist. Ein integrierter Bandbreitentest in Bing ist zwar nicht neu, wie "MSpoweruser" schreibt – bereits 2026 wurde ein nativer Speedtest in die Suche integriert. Diese Lösung wurde nun aber ersetzt durch den Speedtest des populären Anbieters Ookla und ausserdem weltweit verfügbar gemacht.Um den Speedtest aufzurufen reicht es, in Bing nach "speedtest" zu suchen , und schon wird der Bandbreitentest zuoberst in den Suchresultaten angezeigt und kann gestartet werden. (mw)