Neue Microsoft Insider-Previews ohne Wordpad

Microsoft hat die ersten Insider-Updates für 2024 veröffentlicht. Die auffälligste Neuerung ist ein Wegfall, und zwar jener der Textverarbeitungssoftware Wordpad. Das Aus für den in die Jahre gekommenen Texteditor wurde bereits im September 2023 kommuniziert ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun wird die Software sukzessive von Windows-PCs entfernt. Neu ist dafür sowohl für den Dev- als auch den Canary-Channel die Unterstützung der deutschen Sprache für Voice Access, womit das Betriebssystem über Sprachbefehle gesteuert werden kann – ein wichtiger Bestandteil für die Barrierefreiheit des Betriebssystems. Die Sprachsteuerung ermöglicht auch benutzerdefinierte Einstellungen. So kann beispielsweise das Kommando "News lesen" die Startseite von "Swiss IT Magazine" aufrufen.Im Dev-Channel veröffentlicht Microsoft ein neues Wetter-Widget für den Sperrbildschirm. Dieses zeigt für den aktuellen oder voreingestellte Orte automatisch aktualisierte Wetterprognosen von MSN Weather. Im Canary-Channel hat Microsoft ein neues Icon für den Energiesparmodus der Taskleiste hinzugefügt. Ausserdem können Druckaufträge in den Einstellungen per Klick pausiert und wiederaufgenommen werden. Zu guter Letzt unterstützt Windows Share nun Whatsapp, sodass Daten und Dokumente direkt über den Messenger geteilt werden können. (dok)