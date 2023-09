Microsoft läutet das Aus für Wordpad ein

(Quelle: SITM)

4. September 2023 - Nach 28 Jahren stellt Microsoft den mit Windows mitgelieferten Texteditor Wordpad ein. Bei einem künftigen Windows-Update soll er komplett verschwinden.

Wordpad löste vor 28 Jahren als Teil von Windows 95 den Texteditor Microsoft Write ab. Jetzt steht auch das Ende von Wordpad vor der Tür, wie der Hersteller in der Dokumentation zu den als veraltet deklarierten Windows-Features anmerkt: "Wordpad wird nicht mehr aktualisiert und in einer zukünftigen Version von Windows entfernt." Als Ersatr empfiehlt Microsoft Word für Rich-Text-Dokumente wie .doc und .rtf und Windows Notepad für reine Text-Dokumente wie .txt.Konkret heisst dies, dass Wordpad ab sofort nicht mehr weiterentwickelt wird, aber für eine gewisse Zeit weieterhin Teil von Windows bleibt. Bei einem zukünftigen Windows-Update wird wird Wordpad dann komplett aus Windows verschwinden. Das Ende von Wordpad folgt auf eine ganze Reihe von Abkündigungen der letzten Zeit. So hat Microsoft den ohnehin seit längerem stiefmütterlich behandelten Sprachassistenten Cortana eingestampft, ebenso das Support Diagnostic Tool MSDT. Und die veralteten Protokolle TLS 1.0 ubd 1.1 sollen demnächst ausgemerzt werden.(ubi)