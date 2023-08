Backup App von Windows 11 erscheint auch in Windows-10-Build

(Quelle: Microsoft)

15. August 2023 - Im neuesten Release Preview von Windows 10 taucht die Backup-App von Windows 11 auf. Die damit mögliche Sicherung von Einstellungen, Dateien, Apps etc. soll aber offenbar nur die Migration zu Windows 11 unterstützen.

Microsoft hat im Mai 2023 eine neue Windows-11-App für die Sicherung von Einstellungen, Dateien, Apps und anderen Elementen in Onedrive angekündigt und mit dem Windows 11 Build 23466 im Dev Channel erstmals testweise freigegeben ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Ursprünglich war man allenthalben der Meinung, die App werde nur im kommenden Windows 11 23H2 Einzug halten. Jetzt wurde bekannt, dass sie auch für Windows 10 existiert.Microsoft hat kürzlich den Build 19045.3391 von Windows 10 in den Release Preview Channel gestellt. Wer diesen installiert, findet die genannte Backup-App vor. Sie lässt sich aus dem Startmenü anstossen und bietet die gleiche Funktionalität wie die Version für Windows 11. Allerdings lässt sich Build 19045.3391 nicht von einem solchen Onedrive-Backup wiederherstellen. Der Gedanke liegt nahe, dass die Backup-App in Windows 10 vor allem die Migration zu Windows 11 unterstützen soll. (ubi)