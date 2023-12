Windows 11: Systemeinstellungen für KI-Komponenten

Im Canary Build 26016 von Windows 11 – der letzte für 2023 – taucht neben einigen kleineren Neuerungen in der Settings-App unter System eine neue Sektion namens AI Components auf. Damit, so die Kurzbeschreibung, sollen sich KI-Komponenten, die in Windows installiert sind, einsehen und entfernen lassen. Dies dürfte 2024 noch wichtiger werden als bisher, plant Microsoft für das kommende Jahr doch ein grosses Update für Windows, das unter dem Codenamen Hudson Valley entwickelt wird, den Fokus stark auf KI legt und Windows 12 heissen könnte ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Bis jetzt ist es allerdings mit den KI-Einstellmöglichkeiten nicht weit her. Denn hinter der Sektion AI Components versteckt sich praktisch nichts – es handelt sich bloss um einen Platzhalter. Das Icon für die Sektion ist zudem identisch mit dem für die Systemkomponenten, und auch beim Anklicken wird derselbe Inhalt angezeigt wie unter Systemkomponenten, wie "Neowin" anhand von Screenshots nachweist . (ubi)