Windows 11 Canary mit neuem Energiesparmodus

Microsoft hat den Windows 11 Insider Preview Build 26002 im Canary-Channel zugänglich gemacht. Dieser verfügt über einen neuen Energiesparmodus, der sowohl für mobile Geräte wie auch für Desktop-Computer gedacht ist, wie das Unternehmen schreibt. Ziel des Modus sei es, den Energieverbrauch dauerhaft zu senken, wenn keine zu hohe Performance vom Computer gefordert wird. Der neue Energiesparmodus kann entweder an einen gewissen Akkustand gekoppelt werden, jederzeit manuell ein- und ausgeschaltet oder permanent eingeschaltet werden. Zu den Einstellungen gelangt man über die Systemeinstellungen des Betriebssystems oder über die Schnelleinstellungen der Taskleiste.Weitere Neuerungen des veröffentlichten Builds sind ein Refresh-Knopf bei den Listen der Wifi-Netzwerke, eine einfachere VPN-Steuerung über einen simplen Knopf in den Schnelleinstellungen sowie accountbezogene Benachrichtigungen über den Microsoft Account in der Einstellungs-Startseite. Wie immer ist Microsoft dankbar für Feedbacks der Insider-User. Es wird erwartet, dass der Energiesparmodus schon bald als reguläres Update für alle Windows 11 Nutzer bereitgestellt wird. (dok)