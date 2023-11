Windows 11 bekommt native 7-Zip- und Tar-Unterstützung

Microsoft hat den jüngsten Build 25992 für Canary-Insider veröffentlicht. Dieser beinhaltet eine gewichtige Neuerung, was die Unterstützung von Archiv-Formaten betrifft: Windows 11 unterstützt nun nativ die Archiv-Formate 7-Zip sowie Tar. Damit bedarf es keinen Drittanbieter-Tools mehr, um Archive von diesen Formaten zu öffnen oder Daten in diesen Formaten zu archivieren. Bislang unterstützte Microsoft lediglich das Zip-Format. Auch hat man im jüngsten Build die Leistung beim Öffnen grosser Archive im Datei-Explorer erhöht.Abgesehen von den Archiv-Formaten bringt der neue Build diverse Änderungen am SNB-Protokoll mit sich. Ferner unterstützt das Snipping-Tool neu HDR-Darstellungen für eine bessere Farbwiedergabe. Zu guter Letzt zeigt Windows neu Vorschläge in Snap-Layouts, wie mehrere App-Fenster zusammengefasst werden können. Wenn man mit dem Cursor über die Schaltfläche minimieren oder maximieren fährt, werden App-Symbole in verschiedenen Layout-Optionen angezeigt. Anschliessend kann man eines davon aussuchen. (dok)