Keine Preiserhöhung für iWay-Kunden

Der Provider iWay gibt bekannt, dass man die Abo-Preise für Privatkunden bis Ende 2024 trotz verschiedenen kostentreibenden Faktoren nicht erhöht. Aufgrund der Inflation und höheren Betriebskosten haben Salt und Sunrise im laufenden Jahr Preiserhöhungen bekanntgegeben ("Swiss IT Magazine" berichtete hier und hier ). Swisscom hat derweil im Sommer verkündet , dass man die Preise bis Anfang 2025 nicht erhöhen und damit auch die Anfangs 2024 in Kraft tretende Erhöhung der Mehrwertsteuer nicht auf die Kunden abwälzen werde.Bei iWay können sich die Kunden, ähnlich wie bei Swisscom , also auf vorläufig stabile Preise einstellen. Weder die neue Mehrwertsteuer noch die Teuerung oder Inflation werden an neue oder bestehende Kunden weitergegeben. "Auch wir als Unternehmen spüren die anhaltende Teuerung. Wir haben uns aber gerade aufgrund der für viele Menschen angespannten Situation bei den Konsumentenpreisen gegen eine Preiserhöhung entschieden. Wir wollen die Haushaltsbudgets unserer Kundinnen und Kunden nicht noch zusätzlich mit höheren Abonnementspreisen belasten", so iWay-CEO Markus Vetterli (Bild).