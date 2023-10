Meta bringt werbefreies Premium-Abo für Facebook und Instagram

Meta verkündet die Lancierung eines werbefreien Premium-Abos für seine beiden Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram . Die beiden Abos werden spezifisch für den europäischen Wirtschaftsraum und damit auch für die Schweiz ausgerollt. Die werbefinanzierten Gratisangebote bleiben derweil unverändert bestehen. Und ob bezahlt oder nicht – Meta beteuert, dass man sich regelkonform an Datenschutzvorgaben der Europäer halten wolle. Das neue Paid-Abo soll ab November verfügbar sein. Und wie mittlerweile nicht unüblich bei Social-Media-Diensten, wälzt Meta die Abgaben, die in den App-Stores von Apple und Android anfallen, auf die User ab. Damit kostet das werbefreie Abo 9.99 Euro pro Monat, wenn es übers Web gelöst wird, wenn im Play Store oder App Store bezahlt wird, werden monatlich 12.99 Euro fällig. Die Massnahme sickerte schon vor einiger Zeit durch ("Swiss IT Magazine" berichtete ), damals war aber noch von einem höheren Preis und einer anderen Preisgestaltung die Rede.Einzelne Abos gibt es nicht, sondern nur im Paket, sprich für Facebook und Instagram gleichzeitig, wie der Mitteilung zu entnehmen ist . Alle im Account Center verlinkten Profile fallen dann unter das Abo. Damit ist es auch möglich, mehr als einen Account pro Plattform im Premium-Abo zu nutzen – zumindest vorläufig bis zum 1. März 2024. Ab dann deckt das Abo nur noch je einen Facebook- und Instragram-Account ab. Für jeden weiteren Account im Account Center fallen dann 6 (Web) respektive 8 Euro (App Stores) monatlich an.