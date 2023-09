Meta ermöglicht mehrere Facebook-Profile

Meta hat angekündigt , dass sich Facebook-User fortan mehrere persönliche Profile erstellen können. Als Use Case nennt Meta beispielsweise Hobbys, die man intensiv pflegt oder ein grosses berufliches Umfeld. So kann man seine Community dem Bedarf des Profils anpassen und bekommt entsprechend auch anderen Content im Newsfeed zu sehen. Facebook lässt bis zu vier verschiedene Profile pro Account zu. Das Wechseln zwischen den Profilen geschieht nahtlos per Klick, ein erneutes An- oder Abmelden ist nicht nötig.Die neue Funktion wird per sofort weltweit ausgerollt und in den kommenden Monaten weiter ausgebaut. So sind beispielsweise der Marktplatz, die Dating-Funktion und Zahlungen auf den zusätzlichen Facebook-Profilen noch nicht verfügbar. Voraussetzung für ein neues Profil ist das Definieren eines neuen, noch nicht vergebenen Usernamens, der gleichzeitig als Direktlink für das Profil fungiert. Auch die Einstellungen zu Privatsphäre und Datenschutz können individuell pro Profil eingestellt werden. Die einzige Bedingung für die Erstellung von zusätzlichen Profilen ist, dass man volljährig sein muss. (dok)