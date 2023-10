Meta will 14 Dollar für werbefreies Instagram

Anfang September wurde bekannt, dass Meta darüber nachdenkt, in Europa bezahlte Abos für Facebook und Instagram ohne Werbung einzuführen, um den EU-Regeln bezüglich dem Sammeln von Daten entgegenzukommen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Wie das "Wall Street Journal" nun meldet , sollen sich die Gebühren für ein werbefreies Instagram auf 14 Dollar pro Monat belaufen und wer will, dass Meta zusätzlich auch nicht seine Aktivitäten auf Facebook für gezielte Werbung auswertet, soll dafür gar 17 Dollar monatlich auf den Tisch legen.Mit diesen Massnahmen will Meta die Regeln der EU umgehen, durch welche Meta erst personalisierte Werbung anzeigen darf, wenn es die Zustimmung der User eingeholt hat. Denn personalisierte Anzeigen sind einer der Hauptumsatztreiber von Meta . Nun hofft das Unternehmen, die Tarifpläne in den nächsten Monaten für europäische Nutzer einführen zu können. Dabei hätten die User die Wahl, ob sie Instagram und Facebook weiterhin kostenlos, dafür aber mit personalisierter Werbung, oder gegen Bezahlung einer monatlichen Gebühr werbefrei nutzen wollen. (abr)