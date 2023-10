Amazon bringt KI-Bildgenerator für Marketeers

Amazon will Marketing-Mitarbeiter dabei unterstützen, ansprechendes Bildmaterial für ihre Produkte zu erstellen. Zu diesem Zwecke hat der Konzern eine generative KI-Lösung zur Bildgenerierung oder vielleicht besser, zur Bildkomposition, vorgestellt. Die aktuell als Beta-Version verfügbare Lösung soll kreative Barrieren beseitigen und die Erstellung von Lifestyle-Bildern ermöglichen, welche die Leistung einer Anzeige verbessern. Als Beispiel wird ein Toaster ins Feld geführt, der im Küchenumfeld platziert um bis zu 40 Prozent höhere Klickraten bringen soll.Der Bildgenerator wird innerhalb der Amazon Ad Console zur Verfügung gestellt. Marketing-Mitarbeitende können hier einfach ein Produkt wählen, dann auf einen Generieren-Button klicken, worauf in Sekundenschnelle Lifestyle-Bilder geliefert werden, die sich via Texteingabe verfeinern und anpassen lassen.Die KI-Bildgenerierung wird vorläufig ausgewählten Anzeigenkunden zur Verfügung gestellt und soll im Verlauf der Zeit für weitere Kunden ausgerollt werden. (rd)