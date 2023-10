Google lanciert eigenen KI-Bildgenerator

Nachdem unlängst sowohl OpenAI als auch Adobe ihre KI-Bildgeneratoren vorgestellt haben, hat jetzt auch Google seine Search Generative Experience, kurz SGE, um eine entsprechende Funktion erweitert. Wie der Konzern im Search Blog ankündigt , kann die Internetsuche neu auch zur Erstellung von Bildern oder Textvorlagen genutzt werden, ähnlich wie Microsofts Bing durch OpenAIs Dall-E 3 unterstützt wird.Über eine Texteingabe kann der Generator angewiesen werden, eine Foto oder eine Zeichnung eines bestimmten Sujets zu erstellen, worauf SGE vier Vorschläge liefert, die sich dann als PNG-Datei herunterladen lassen. Alternativ kann die Beschreibung auch geändert oder erweitert werden, worauf vier neue Vorschläge geliefert werden. Das neue Feature soll auch in Google Images zum Einsatz kommen. Damit die künstlich erstellten Bilder von echten unterschieden werden können, wird jedes von SGE generierte Bild mit Metadaten und Wasserzeichen versehen, um eine eindeutige Erkennung zu ermöglichen.Die Möglichkeit, Bilder zu erstellen, wird vorläufig nur in englischer Sprache in den USA unterstützt. Zudem muss man 18 Jahre alt sein und der Teilnahme zugestimmt haben. (rd)