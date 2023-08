Nvidia präsentiert Bild-KI Perfusion

(Quelle: Nvidia)

3. August 2023 - Nvidia hat eine neue generative Bild-KI namens Perfusion vorgestellt. Das Modell ist lediglich 100 Kilobyte gross und soll besonders effizient sein.

Der Chip- und Grafikkarten-Hersteller Nvidia hat gemeinsam mit der Universität von Tel Aviv eine neue Bild-KI entwickelt, wie das Unternehmen in einem Blog-Post mitteilt . Das Besondere an der neuen KI ist, dass ihr Code lediglich 100 Kilobyte gross ist und sie gemäss Nvidia nach nur vier Minuten Training gute Ergebnisse liefert. Ein elementares Feature der neuen KI ist das sogenannte Key-Locking. Das bedeutet, dass spezifische User-Eingaben während der Bildgenerierung mit allgemeinen Vorstellungen verknüpft werden. Anstatt sich also zu fest auf die Trainingsbeispiele zu beschränken, erlangt die KI dadurch mehr Freiheiten und wird kreativer.Weiter schreibt Nvidia , dass Perfusion bezüglich Effizienz die konkurrierenden Bild-KIs Midjourney und Stable Diffusion übertreffen kann. Noch ist Perfusion jedoch nicht zugänglich, auch den schlanken Code hat Nvidia noch nicht veröffentlicht, verspricht jedoch, dies bald nachzuholen. Über eine allfällige Veröffentlichung oder öffentliche Tests äussert sich Nvidia noch nicht. (adk)