Nvidia präsentiert neue KI Cloud-Services

(Quelle: Nvidia)

22. März 2023 - Auch bei Nvidia setzt man voll und ganz auf die Karte KI. Dazu gehören neue durch CEO Jensen Huang angekündigte Services wie Nemo, Picasso und die DGX Cloud sowie Partnerschaften mit Microsoft, Google, Adobe, Getty Images und Shutterstock.

Nvidia hat eine ganze Reihe an neuen Partnerschaften, Lösungen und Diensten angekündigt, mit denen man die Einführung von generativer KI in Unternehmen beschleunigen möchte. ChatGPT sei erst der Anfang und man befinde sich aktuell im iPhone-Moment der KI, meint CEO Jensen Huang. Zu den neuen Diensten gehören der Cloud Service Nemo, der es Entwicklern ermöglichen soll, grosse Sprachmodelle (LLMs) für Unternehmen relevanter zu machen, sowie der zur Erstellung und Bereitstellung von KI-gestützten Bild-, Video- und 3D-Anwendungen gedachte Cloud-Dienst Picasso. Nemo und Picasso basieren auf Nvidias eigener, neuer DGX Cloud, einem Service, der Unternehmen Zugriff auf die Infrastruktur und Software bieten soll, die für das Training fortschrittlicher Modelle für generative KI und andere Anwendungen benötigt wird.Gehostet wird die DGX Cloud in Microsoft Azure. Microsoft und Nvidia haben im vergangenen November angekündigt, dass sie im Rahmen einer mehrjährigen Partnerschaft die Azure-Plattform mit der Rechenpower von Nvidias Grafikprozessoren kombinieren wollen, um einen der leistungsfähigsten KI-Supercomputer zu kreieren ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun gibt es also ein erstes Ergebnis dieser Kooperation. Nvidia und Microsoft haben ausserdem mitgeteilt, dass sie ihre Produktivitäts- und 3D-Collaboration-Plattformen zusammenführen wollen. Das heisst, Microsoft-365-Anwendungen wie Teams, Onedrive oder Sharepoint werden mit Nividia Omniverse verbunden, einer neuen Plattform für die Erstellung und den Betrieb von industriellen 3D-Metaverse-Anwendungen.