Swisscom lanciert Mobile-Lösung für rechtsgültige E-Signatur

Swisscom lanciert eine neue Mobile-Lösung für rechtsgültige digitale Signaturen. Diese wurde in die My Swisscom-App integriert und heisst Swisscom Sign. Geboten wird die QES (qualifizierte elektronische Signatur), die einer handschriftlichen und rechtskräftigen Signatur gleichgestellt ist. Nicht gültig ist die Unterschrift nur, wenn die Gesetzeslage die Anwesenheit eines Notars oder ein handschriftliches Dokument erfordert. Die Lösung ist ab sofort verfügbar.Besonders ist dabei durchaus, dass sie für alle Privatnutzer kostenlos zur Verfügung steht – es ist kein Abo beim Telco notwendig. Für kommerzielle Zwecke kostet eine QES mit Swisscom Sign hingegen 2.40 Franken. In der App wird laut Swisscom der gesamte für die mobile E-Signatur notwendige Prozess abgebildet, inklusive dem KI-gestützten Identifikationsprozess. Auf Nutzerseite wird zum einen die My Swisscom-App und zum anderen ein biometrischer Pass oder eine Identitätskarte benötigt.Neben rein digitalen Dokumenten erlaubt es die App auch, Verträge auf Papier mit der Smartphone-Kamera zu scannen, digital zu unterzeichnen und etwa via E-Mail an den Vertragspartner zurückzusenden. Falls Unterschriften von mehreren Personen notwendig sind, können diese über die App eingeladen und so in den Prozess miteinbezogen werden. (win)