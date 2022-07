Neue Lösung für E-Signaturen aus der Schweiz

19. Juli 2022 - Mit Esignr bringt der Berner Software-Spezialist Glue Engineering eine neue E-Sign-Lösung für die Schweiz.

Mit Esignr bringt der Berner Software-Spezialist Glue Engineering aus Bern eine neue Lösung für E-Signaturen nach Schweizer und EU-Recht für die Schweiz auf den Markt. Besonders hervorgehoben wird dabei die Option, die zu unterschreibenden Dokumente für den Prozess nie in die Cloud laden zu müssen. Laut Hersteller bleiben die Dokumente damit immer auf dem lokalen Client des Unterschreibenden und werden damit weniger Gefahren ausgesetzt.



Esignr ist damit die fünfte Lösung aus der Schweiz, neben den Anwendungen von Swisscom, Quovadis, Swisssign, Swiss Government PKI und UBS. Die neue Glue-Lösung will mit Rechtsgültigkeit in der Schweiz und im EU-Raum sowie einem schlanken und intuitiven Signaturprozess punkten. Das Thema Sicherheit wird bei Esignr wie erwähnt wiederholt hervorgehoben, neben der Tatsache, dass die Dokumente nur auf dem eigenen Gerät verarbeitet werden, werden alle Prozesse, die auf der Serverseite verbleiben, in Schweizer Datacentern mit ISO-Standard 27001 gehostet. Und auch Mehrfaktorauthentifizierung ist mit an Bord. Glue wirbt weiter mit zahlreichen Integrationsmöglichkeiten in bestehende CRM- und ERP-Systeme und verspricht direkten Support der eigenen Experten aus erster Hand. (win)