E-Signatur für Google Workspace startet in Beta-Phase

(Quelle: Google)

10. August 2023 - Die E-Signatur-Lösung für Google Workspace geht vom geschlossenen Alpha-Testing in die Beta-Phase. Die Roadmap für das Tool stellt ausserdem Signaturen ausserhalb des Google-Universums in Aussicht.

Google arbeitet schon geraume Zeit an einer Lösung für digitale Signaturen in Google Workspace. Seit Juni 2022 ist das Feature im Alpha-Testing. Nun geht es in eine neue Phase – eSignature für Google Docs und Google Drive geht in die Beta. Anmelden kann man sich als Google-Workspace-Kunde unter diesem Link (Google Forms Formular).Mit der Lösung können Dokumente direkt in Gmail oder Google Drive unterschrieben werden. Google bietet dabei drei Felder, die ausgefüllt werden müssen (Unterschrift, Initialen, Name), das Datum wird automatisch generiert. In Zukunft will man das Feature weiter ausbauen. Google verspricht im zugehörigen Blogpost Audit Trails sowie die Möglichkeit, Unterschriften von mehreren Nutzern anzufordern. Weiter ist geplant, die E-Signatur von Google auch für Nicht-Gmail-Nutzer zugänglich zu machen und das Unterschreiben von in Google Drive abgelegten PDF-Dokumenten zu ermöglichen. (win)