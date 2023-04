Neue Funktionssuche in Google Workspace

(Quelle: Google)

28. April 2023 - Google hat die Workspace-Anwendungen mit einer neuen Suchfunktion ausgestattet, die dabei hilft, auf die Schnelle auf eine bestimmte Funktion zugreifen zu können.

Google will es den Nutzern in der Online-Büro-Suite Workspace ermöglichen, schneller auf eine benötigte Funktion zugreifen zu können. Zu diesem Zweck steht in Docs, Sheets und Slides eine neue Suchfunktion mit der Bezeichnung Tool Finder zur Verfügung. Wie der Konzern via Blog-Posting ankündigt , ermöglicht es das neue Feature, oft benötigte Werkzeuge und Funktionen schneller aufzufinden, wobei die Suchfunktion an prominenter Stelle in der Werkzeugleiste bereitgestellt wird. Bis anhin wurde mit "Menüs durchsuchen" eine ähnliche Funktion über das Hilfe-Menü zur Verfügung gestellt.Die neue Werkzeug-Suche ist kontextsensitiv und listet beim draufklicken beispielsweise auch die zuletzt benutzten Funktionen. Dazu werden aber auch Vorschläge für Funktionen präsentiert, die man voraussichtlich benötigen könnte.Für Anwender, die sich für die Rapid-Release-Bereitstellung entschieden haben, läuft der Rollout für die neue Werkzeugsuche seit dem 25. April und soll innert 15 Tagen abgeschlossen sein. Für jene mit Scheduled Releases beginnt die Verteilung in rund zwei Wochen. (rd)