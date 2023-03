Mehr KI-Features für Google Workspace

(Quelle: Google)

Sowohl in Google Dos als auch in Gmail gibt es neue KI-Features, die nun an ausgewählte Tester ausgerollt werden. Ausserdem lanciert Google eine KI-API auf Google Cloud für Entwickler und Unternehmen.





Google startet mit der Ausweitung von KI-Features innerhalb von Google Workspace. Ausgewählte Tester können damit in Google Docs und Gmail verschiedene neue AI-Features zum Schreiben testen, wie das Unternehmen in einem Blogbeitrag bekannt gibt. Bereits verfügbar war etwa eine Smart-Compose-Funktion für Gmail. Zu den neuen Funktionen, die nun für die Tester ausgerollt werden, gehört etwa die Möglichkeit, einen Einstieg zum Schreiben eines Textes von Docs oder Gmail zu bekommen. Mit weiteren Anweisungen an die KI kann dieser weiter verfeinert werden. Ähnlich funktioniert auch die Option namens Rewrite, mit der die KI einen Text umformuliert. Google will nun nach und nach Features wie diese implementieren und erst von Test-Usern nutzen lassen, bevor man sie für die breite Nutzung zur Verfügung stellt. Wie einem entsprechenden Video (siehe unten) zu entnehmen ist, soll es damit etwa möglich werden, einen langen Mailverlauf, den man weitergeleitet bekommt, zusammenzufassen oder sich daraus ein Dokument für ein Briefing erstellen zu lassen. Weiter soll es künftig möglich sein, mit automatisch generierten Bildern oder Formeln in Google Sheets zu arbeiten.