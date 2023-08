Neues Cyberschutz-Angebot von Swisscom für kleine KMU

31. August 2023 - Swisscom lanciert zwei neue Cybersecurity-Angebote für kleine Betriebe. Damit können sich auch kleine KMU grundsätzlich gegen Cyberattacken absichern.

Swisscom nimmt zwei weitere Security Dienstleistungen in das Angebot auf, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Die neuen Sicherheits-Services – bestehend aus Secure Internet Traffic sowie Mail Security – richten sich vor allem an kleine Firmen. Secure Internet Traffic routet den Datenverkehr über eine Security Cloud, wo er auf mögliche Gefahrenquellen wie beispielsweise Malware überprüft wird. Damit ermöglicht diese Dienstleistung einen Schutz vor Kompromittierung von Endgeräten. Der Service ist als Abo verfügbar und kostet pro Monat und Nutzer 4.50 Franken. Die Installation findet auf dem jeweiligen Gerät statt.Mail Security fokussiert auf den Schutz von bösartigen E-Mails. Die Software funktioniert auf Unternehmens-Domänen und scannt sämtliche E-Mails und deren Anhänge auf bösartige Software oder schädliche Skripts, die das Endgerät kontaminieren könnten. Dieser Dienst ist ebenfalls als Abo verfügbar, die Kosten belaufen sich auf 10 Franken monatlich, wobei drei E-Mail-Adressen geschützt werden. Beide Dienstleistungen sind gemäss Swisscom schon länger Bestandteil von umfangreichen Security-Massnahmen für Grossunternehmen. Mit den beiden Diensten möchte Swisscom nun auch kleinen Betrieben mit geringerem Budget eine adäquate Cybersicherheit ermöglichen. (adk)